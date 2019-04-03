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03.04.19 13:15
Март в России оказался одним из самых теплых в истории
"В России первый месяц календарной весны оказался очень теплым. Март 2019 года в России - третий самый теплый в метеорологической летописи", - говорится в сообщении Гидрометцентра РФ.
В марте 2019 году в Сибири среднемесячная температура достигла абсолютного максимума и составила +8...10 градусов. Такая температура оказалась выше, чем в 2017 году, сообщают в Гидрометцентре. "На Урале она - вторая, а в Поволжье - третья самая высокая с начала регулярных метеонаблюдений, то есть с 1891 года", - отмечают в ведомстве.
Рекорды максимальной температуры воздуха регистрировались не только в Сибири, но также в Забайкалье, Хабаровском и Приморском краях, в Заполярье, на Чукотке и в Центральной России, сообщают синоптики.
"Март 2019 года на Северном полушарии Земли вместе с мартом 2017 года имеют одинаковую среднемесячную температуру (с точностью до 0.1°С) и ранжируются как второй самый теплый март в истории метеонаблюдений на планете. Еще теплее был только март 2016 года", - уточняют в Гидрометцентре.
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