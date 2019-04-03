Спикер Заксобрания Петербурга: взрыв в академии им.Можайского не был терактом

03.04.19 13:20

© РИА Новости. Алексей Даничев

3 апреля. Interfax-Russia.ru - Взрыв в академии имени Можайского не был террористическим актом, заявил спикер Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров, сославшись на данные следствия.

"Это не был террористический акт. Проведено комплексное исследование, обстоятельства дела установлены. Известно всё по деталям, по минутам, по секундам - что, где, кто, когда и как. Я не хочу нарушать тайну следствия, которое еще продолжается, но в принципе картина уже восстановлена", - сказал В.Макаров журналистам в среду.

Он пояснил, что был в академии им.Можайского до утра.

По его словам, начальник академии Максим Пеньков и начальник особого отдела Антон Поспелов - "это люди, которые не допустили жертв".

Ранее источник, близкий к следствию, сообщил "Интерфаксу", что следствие по делу о взрыве в академии имени Можайского отрабатывает несколько версий - от неосторожного обращения с взрывчатыми веществами до умышленного убийства. Он отметил при этом, что пока никто не взял на себя ответственность за взрыв.

На вопрос, считает ли следствие причастными к происшествию офицеров либо курсантов академии, источник ответил: "Среди возможных подозреваемых - как преподавательский и курсантский состав академии, так и люди со стороны, которые по роду службы имеют доступ в помещение, к примеру, технический персонал".

В.Макаров проходил службу в ракетных и космических войсках, с 1992 года был заведующим общеакадемической гуманитарной кафедрой Военно-космической академии им.Можайского. Его депутатская территория находится в Петроградском районе, где и Академия.

Как сообщалось, 2 апреля около 13:30 в одном из служебных помещений Военно-космической академии имени А.Ф.Можайского академии произошел взрыв неустановленного безоболочного предмета. Источник в вузе сообщил "Интерфаксу", что взрыв произошел под лестницей, которая ведет в отдел кадров академии. По данным Минобороны РФ, в результате взрыва пострадали четверо военнослужащих. В СК РФ сообщили, что взрыв в академии квалифицирован как покушение на убийство группы лиц, возбуждено уголовное дело.