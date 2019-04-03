Жителям Подмосковья не рекомендуют есть рано появившиеся грибы

03.04.19 13:25

© РИА Новости. Игорь Агеенко

3 апреля. Interfax-Russia.ru - Употребление в пищу рано появившихся грибов может вызвать серьезные проблемы со здоровьем, сообщил "Интерфаксу" министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

"Раннее появление грибов в Подмосковье не должно пугать. Однако я не могу назвать эти грибы полезными и не советую употреблять их в пищу. (...) Не стоит рисковать и ходить сейчас по грибы, дождитесь грибного сезона", - сказал А.Разин.

Он уточнил, что от употребления стоит воздержаться, чтобы не получить серьезных проблем со здоровьем.

"Не торопитесь и покупайте пока полезные, качественные и вкусные грибы, выращенные в теплицах", - добавил он.

По словам министра, грибной сезон обычно начинается в Подмосковье в конце июня.

Ранее газета "Подмосковье сегодня" сообщила, что жители региона начинают находить на своих участках первые грибы, в том числе саркосцифы, которые также называют "спартаковскими".