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03.04.19 13:25
Жителям Подмосковья не рекомендуют есть рано появившиеся грибы
"Раннее появление грибов в Подмосковье не должно пугать. Однако я не могу назвать эти грибы полезными и не советую употреблять их в пищу. (...) Не стоит рисковать и ходить сейчас по грибы, дождитесь грибного сезона", - сказал А.Разин.
Он уточнил, что от употребления стоит воздержаться, чтобы не получить серьезных проблем со здоровьем.
"Не торопитесь и покупайте пока полезные, качественные и вкусные грибы, выращенные в теплицах", - добавил он.
По словам министра, грибной сезон обычно начинается в Подмосковье в конце июня.
Ранее газета "Подмосковье сегодня" сообщила, что жители региона начинают находить на своих участках первые грибы, в том числе саркосцифы, которые также называют "спартаковскими".
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