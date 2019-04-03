Набор кадетов в строящееся в Кемерово Президентское училище начнется в апреле

03.04.19 13:51

© РИА Новости. Владимир Астапкович

3 апреля. Interfax-Russia.ru - Приемная комиссия с 15 апреля начнет принимать документы у кандидатов в кадеты кемеровского Президентского училища, первую очередь строительства которого планируют завершить до начала учебного года, сообщил журналистам заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов в ходе осмотра стройки в рамках рабочей поездки в Кемерово в среду.

"С 15 апреля официально стартует приемная комиссия, пока она будет как филиал оренбургского училища, на сайте Минобороны будет размещена детальная информация о том, куда будет необходимо подавать документы. Несмотря на то, что кадетские училища привязаны к регионам, набор осуществляется со всей страны", - сказал Т.Иванов.

Первый набор составит более 300 человек, всего училище рассчитано на 840 курсантов.

После инспектирования строящегося училища замминистра заявил, что он "остался очень доволен качеством работ и сроками их выполнения". Т.Иванов отметил, что на стройке круглосуточно занято 400 человек, в том числе около 100 из них работает ночью.

"Первый этап предполагает строительство почти 45 тыс. кв.м. В целом оцениваем работы положительно, губернатор оказывает содействие по подключению ко всем видам коммуникаций, жизнеобеспечения, также мы согласовали план совместного благоустройства. Я уверен, что к 1 сентября училище будет открыто", - сказал замминистра.

В следующем году планируется открыть спортивный комплекс с бассейном и катком, а также два спальных корпуса для проживания курсантов.

Кроме того, в нем будет 25 классов дополнительного образования, упор будет сделан на цифрализацию, искусственный интеллект, в планах создать уникальные для региона направления.

"Каждое училище имеет свою специализацию, у нас - ИТ-технологии, которые востребованы у молодежи. (Для строительства - ИФ) мы выбирали одно из самых лучших мест, на набережной, рядом с озером, на котором можно будет организовать занятия спортом для кадетов, гребля хорошо подойдет", - сообщил губернатор Сергей Цивилев, также принимавший участие в осмотре строительства.

Как сообщалось, Президентский кадетский корпус станет первым за Уралом, власти региона оценили его строительство в 6,5 млрд руб., основываясь на стоимость аналогичных объектов в РФ. До конца 2019 года будет построен учебно-административный корпус, медпункт, стадион, контрольно-пропускной пункт, плац.