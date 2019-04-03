На благо озера: суд запретил компании "АкваСиб" строить завод на Байкале
  
Пенсия в цифрах: СНИЛС в России заменят на электронную или бумажную справку
   
Роковая ошибка: действия пилота могли стать причиной падения частного самолета с россиянами в Германии
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
12.03.19   16:52

14.12.18   16:51

26.11.18   16:08
 
Главные события
03.04.19 13:51

Набор кадетов в строящееся в Кемерово Президентское училище начнется в апреле

© РИА Новости. Владимир Астапкович
3 апреля. Interfax-Russia.ru - Приемная комиссия с 15 апреля начнет принимать документы у кандидатов в кадеты кемеровского Президентского училища, первую очередь строительства которого планируют завершить до начала учебного года, сообщил журналистам заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов в ходе осмотра стройки в рамках рабочей поездки в Кемерово в среду.

"С 15 апреля официально стартует приемная комиссия, пока она будет как филиал оренбургского училища, на сайте Минобороны будет размещена детальная информация о том, куда будет необходимо подавать документы. Несмотря на то, что кадетские училища привязаны к регионам, набор осуществляется со всей страны", - сказал Т.Иванов.

Первый набор составит более 300 человек, всего училище рассчитано на 840 курсантов.

После инспектирования строящегося училища замминистра заявил, что он "остался очень доволен качеством работ и сроками их выполнения". Т.Иванов отметил, что на стройке круглосуточно занято 400 человек, в том числе около 100 из них работает ночью.

"Первый этап предполагает строительство почти 45 тыс. кв.м. В целом оцениваем работы положительно, губернатор оказывает содействие по подключению ко всем видам коммуникаций, жизнеобеспечения, также мы согласовали план совместного благоустройства. Я уверен, что к 1 сентября училище будет открыто", - сказал замминистра.

В следующем году планируется открыть спортивный комплекс с бассейном и катком, а также два спальных корпуса для проживания курсантов.

Кроме того, в нем будет 25 классов дополнительного образования, упор будет сделан на цифрализацию, искусственный интеллект, в планах создать уникальные для региона направления.

"Каждое училище имеет свою специализацию, у нас - ИТ-технологии, которые востребованы у молодежи. (Для строительства - ИФ) мы выбирали одно из самых лучших мест, на набережной, рядом с озером, на котором можно будет организовать занятия спортом для кадетов, гребля хорошо подойдет", - сообщил губернатор Сергей Цивилев, также принимавший участие в осмотре строительства.

Как сообщалось, Президентский кадетский корпус станет первым за Уралом, власти региона оценили его строительство в 6,5 млрд руб., основываясь на стоимость аналогичных объектов в РФ. До конца 2019 года будет построен учебно-административный корпус, медпункт, стадион, контрольно-пропускной пункт, плац.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  03.04.19 20:58
Мамаев и Кокорин останутся в СИЗО еще на полгода
.
  03.04.19 15:34
Обвинителем по делу Мамаева и Кокорина будет прокурор, находящаяся под госзащитой
.
  03.04.19 15:05
Движение транспорта на юго-востоке Москвы ограничат с 6 по 11 апреля
.
  03.04.19 14:51
Актер Алексей Булдаков скончался на 69-м году жизни
.
  03.04.19 14:04
Боровицкую башню реконструируют для прохода в Кремль
.
  03.04.19 13:09
Москва за квартал выполнила почти треть годового плана по вводу жилья
.
  03.04.19 11:27
Смена газона на стадионе "Динамо" может завершиться до конца мая
.
  03.04.19 10:04
Комментатор Василий Уткин заявил, что на него напали
.
  03.04.19 09:18
Суд в среду начнет слушания по делу Мамаева и Кокорина
.
  03.04.19 09:03
Более ста единиц военной техники будут участвовать в Параде на Красной площади


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket