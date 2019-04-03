Боровицкую башню реконструируют для прохода в Кремль

03.04.19 14:04

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

3 апреля. Interfax-Russia.ru - Планы реконструкции Боровицкой башни, предусматривающие создание там КПП для входа в Кремль, а также проект подземного музея на месте храма Чуда Михаила Архангела в Кремле, должны быть утверждены до 1 сентября текущего года.

Это следует из распоряжения правительства, опубликованного на портале правовой информации.

Правительство установило 1 сентября в качестве срока, до которого в соответствии с законодательством РФ должна быть утверждена проектная документация на ряд объектов капитального строительства, финансируемых из бюджета.

В числе этих проектов названа "реставрация с приспособлением к современному использованию объекта культурного наследия "Московский Кремль" в части создания подземного музейного комплекса на базе обнаруженных остатков фундамента храма Чуда Михаила Архангела".

Также в распоряжении речь идет о реконструкции с приспособлением к современному использованию объекта культурного наследия "Александровский сад" в части входной зоны с организацией пропускного режима на территорию Кремля через Боровицкую башню".

Кроме того, к 1 сентября должна быть утверждена проектная документация на такие объекты капстроительства, как комплекс зданий Госдумы на Охотном ряду, административное здание с парковкой и надземным переходом в здание Совета Федерации на Петровке, Дом правительства РФ на Краснопресненской набережной.