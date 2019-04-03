Иванов назвал нецелесообразным строительство большого аэропорта в Севастополе

03.04.19 14:12

© РИА Новости. Виталий Аньков

3 апреля. Interfax-Russia.ru - Расширять действующий аэропорт Севастополя "Бельбек" не имеет смысла из-за близости аэропорта Симферополя, считает специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

"Строить большой аэропорт в Бельбеке я, кстати, смысла большого не вижу, потому что уж слишком близко Симферополь", - заявил С.Иванов на заседании коллегии Минтранса РФ.

"А для небольших самолетов, включая бизнес-джеты, вполне возможно использование ныне действующей полосы в Бельбеке", - добавил он.

Аэропорт "Бельбек" построен в 1941 году как военный аэродром, в 1980-х годах его стали использовать для приема правительственных самолетов. После присоединения Крыма к России власти Севастополя подписали с министерством обороны РФ договор о совместном использовании аэропорта. Согласно распоряжению правительства РФ, в 2018 году "Бельбек" стал филиалом АО "Международный аэропорт "Симферополь" (АО "МАС").

Минобороны в ноябре 2018 года заявило о завершении реконструкции взлетно-посадочной полосы длиной 3,45 км в "Бельбеке". ВПП стала полосой двойного назначения - для военных и гражданских самолетов, может принимать все типы воздушных судов, включая тяжелые транспортные самолеты.