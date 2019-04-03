Минтруд РФ: ранее выданные карточки СНИЛС останутся действительными

03.04.19 14:17

© РИА Новости. Максим Блинов

3 апреля. Interfax-Russia.ru - Карточка обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) в соответствии с новым законом перестанет выдаваться Пенсионным фондом России, однако ранее выданные свидетельства обменивать не нужно, сообщил Минтруд России.

"В соответствии с законом исключается обязанность Пенсионного фонда и его территориальных органов выдавать страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования застрахованным лицам", - говорится в сообщении пресс-службы Минтруда.

В ведомстве разъяснили, что такая норма предусмотрена поправками в закон об индивидуальном учете в системе обязательного пенсионного страхования, которые вступили в силу 1 апреля.

По новым правилам, вместо пластиковой карточки документ о регистрации в системе индивидуального учета будут направлять в форме электронного документа или на бумажном носителе почтовым отправлением - по выбору гражданина.

"Ранее выданные страховые свидетельства, которые сейчас есть на руках у застрахованных лиц, не придется обменивать. Они сохраняют свое действие и являются документами, идентичными документам, подтверждающим регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета", - отметили в пресс-службе.

При этом сведения о СНИЛС гражданам нужно будет предоставлять самостоятельно при обращении за государственными и муниципальными услугами. В этой части нормы не изменились.

Ранее в СМИ появилась информация, что страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования, которые называют СНИЛС (на карте содержится информация о страховом номере индивидуального лицевого счета) в России отменят.