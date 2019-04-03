ЦИК решит судьбу мандата Алферова после вступления в силу решений судов по искам КПРФ

03.04.19 14:24

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

3 апреля. Interfax-Russia.ru - Вопрос о передаче мандата депутата Госдумы, ставшего вакантным после смерти Жореса Алферова, будет рассмотрен Центризбиркомом после вступления в силу судебных решений по искам компартии, не согласных с отказом экс-кандидату в президенты от КПРФ Павлу Грудинину.

"Думали ставить или нет (на рассмотрение этот вопрос - ИФ), но потом решили дождаться решения всех судов, и после решения судов посмотрим, что дальше делать. Когда решения судов вступят в силу", - сказала Э.Памфилова журналистам в среду, отвечая на вопрос, когда будет решен вопрос с вакантным мандатом депутата Госдумы от КПРФ.

Кроме того, КПРФ тоже должна определиться, "потому что у них тоже, в общем, метания", считает глава ЦИК.

"Это бессмысленно пока, вот дождемся решения судов, а там посмотрим",- заключила она.

21 марта ЦИК отказался передать П.Грудинину мандат депутата Госдумы, ранее принадлежавший нобелевскому лауреату Жоресу Алферову, ушедшему из жизни 1 марта. Зампредседателя ЦИК России Николай Булаев заявил, что наличие у П.Грудинина незакрытых на момент регистрации в качестве кандидата от партии счетов за границей делают невозможным передачу ему думского мандата и его регистрацию в качестве парламентария, так это противоречит действующему законодательству.