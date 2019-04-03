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03.04.19 15:04

Mercedes-Benz запустил завод легковых машин в Подмосковье

© РИА Новости. Алексей Куденко
3 апреля. Interfax-Russia.ru - Немецкий автоконцерн Daimler AG в среду открыл в Подмосковье завод по производству легковых автомобилей, сообщил корреспондент "Интерфакса" с церемонии запуска предприятия.

В церемонии приняли участие президент РФ Владимир Путин, председатель правления Daimler AG Дитер Цетше, вице-премьер РФ Дмитрий Козак, глава Минпромторга Денис Мантуров и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Глава российского государства заверил, что российские власти будут поддерживать проекты, подобные новому заводу по производству автомобилей Mercedes в Подмосковье.

"Я знаю, как долго шел диалог, как долго шла кампания принятия инвестиционного решения, мы хотим поблагодарить наших коллег из компании Mercedes-Benz за то, что это решение принято и практически уже реализовано", - сказал он на церемонии открытия.

"Мы и в будущем, безусловно, будем поддерживать проекты подобного рода, которые осуществляются как российскими компаниями, так и нашими зарубежными партнерами", - добавил президент.

Он пояснил, что такие проекты ведут к повышению компетенций российского автопрома, расширению его возможностей и к удовлетворению запросов российского потребителя.

В связи с этим В.Путин обратил внимание на то, что российский рынок является одним из крупнейших в Европе.

Он выразил уверенность, что компания Mercedes-Benz не будет разочарована своей работой в России, отметив, что автопроизводитель уже имеет опыт работы в РФ.

"Вы знаете, что и ваш покорный слуга, и многие коллеги пользовались и до сих пор пользуются автомобилями Mercedes, которые зарекомендовали себя как автомобили высшего качества во всем мире", - сказал глава государства.

В ходе посещения завода В.Путин осмотрел конвейерную линию, которая смонтирована по принципу "полностью гибкой сборки" с применением технологии уровня "Индустрия 4.0". Это позволяет наладить одновременное производство нескольких автомобильных платформ на одной линии.

Главе государства показали небольшую презентацию о заводе и возможностях производства. После этого президенту продемонстрировали кузовной цех, где проходят сварочные работы, монтажную линию, где идёт непосредственно сборка автомобилей, в том числе рабочее пространство, где нижняя ходовая часть автомобиля соединяется с кузовом - рабочие называют этот процесс "свадьбой".

Также президент ознакомился с тестовым участком, где проходит контроль качества и испытание готовых автомобилей. В ходе осмотра он кратко пообщался с несколькими работниками завода.

В конце осмотра В.Путина попросили расписаться на автомобиле одной из моделей. Он оставил свой автограф на капоте.

Строительство нового завода по производству автомобилей Mercedes-Benz на территории индустриального парка "Есипово" началось в июне 2017 года.

В ноябре 2018 г. генеральный директор производственного предприятия "Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус" Аксель Бензе говорил, что первый клиентский автомобиль планируется собрать в конце первого квартала 2019 г., "как раз перед церемонией торжественного открытия, которая состоится в апреле".

На заводе запущено производство полного цикла. На первом этапе предприятие будет выпускать седан Е-класса, затем постепенно будет налажено производство внедорожников GLE, GLC и GLS.

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