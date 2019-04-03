Организаторов протестов в Ингушетии арестовали на 10 суток

03.04.19 14:33

© РИА Новости. Екатерина Чеснокова

3 апреля. Interfax-Russia.ru - Магасский районный суд в среду назначил наказание в виде десяти суток административного ареста четырем организаторам прошедшей в Ингушетии несанкционированной акции протеста, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в аппарате суда.

"Сопредседатели всемирного конгресса ингушского народа Ахмед Погоров и Муса Мальсагов, руководитель общественного движения "Опора Ингушетии" Барах Чемурзиев, а также член ингушского комитета национального единства, религиозный деятель Ахмед Барахоев признаны виновными в нарушении порядка организации митинга (ст. 20.2 КоАП РФ)", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь информированный источник сообщил агентству, что еще одного лидера протеста против утверждения республиканского законопроекта "О референдуме", председателя совета тейпов Ингушетии Малсага Ужахоева суд оштрафовал на 20 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что Магасский районный суд республики накануне и в среду арестовал шестерых жителей Ингушетии на 10 суток за участие в стихийных протестах с перекрытием участка федеральной трассы "Кавказ", еще троих оштрафовал на 20 тыс. рублей.

26 марта в ингушской столице прошел митинг против утверждения закона "О референдуме Республики Ингушетия", который перерос из согласованного в несогласованный. Митингующие разошлись лишь утром следующего дня, хотя согласно заявке организаторов, акция должна была завершиться в 18:00.

За несколько часов до того, как участники акции окончательно покинули площадь в Магасе, произошли столкновения между митингующими и представителями правоохранительных органов, в которых участники акции кидали стулья и палки. Задержанных не было. Часть митингующих на несколько часов перекрыла экажевский круг федеральной трассы "Кавказ" в Назрани.

В ходе несанкционированного митинга 27 марта пострадали 10 сотрудников правоохранительных органов. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).