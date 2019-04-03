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03.04.19 14:41

Более 18 тысяч жителей Республики Алтай вакцинируют против чумы

© РИА Новости. Игорь Зарембо
3 апреля. Interfax-Russia.ru - Жителей Республики Алтай призывают не устраивать стихийных свалок и не охотиться на сурков из-за сложной ситуации в природном очаге чумы, расположенном в Кош-Агачском районе, сообщает пресс-центр управления Роспотребнадзора РФ по региону в среду.

"В преддверии сезона в Республике Алтай проводится вакцинация населения против чумы. Всего планируется привить 18 тыс. 112 человек, из них 6 тыс. 297 детей. Вакцинации подлежат все население Кош-Агачского района, а также люди, выезжающие в летний период в Кош-Агачский район в длительные командировки и на отдых", - говорится в сообщении.

Отмечается, что необходимость вакцинации вызвана тем, что на территории природного очага чумы по-прежнему сохраняется сложная эпизоотическая обстановка, вызванная циркуляцией чумного микроба в популяции серого сурка.

Сурки являются традиционным промысловым видом среди местного населения. В связи с этим в республике принят запрет на любительскую и спортивную охоту на сурка в общедоступных охотничьих угодьях.

Жителей и гостей Кош-Агачского района власти призывают отказаться от охоты на сурков, не допускать образования стихийных свалок отходов, где могут питаться грызуны.

"Три года подряд в Кош-Агачском районе регистрировались единичные случаи заболевания человека чумой. Последней из них произошел в июле 2016 года, когда чумой заболел мальчик десяти лет, проживающий в селе Мухор-Тархата: ребенок не был привит и помогал взрослому родственнику снимать шкурку с пойманного сурка. Благодаря медикам он выжил", - подчеркивается в пресс-релизе.

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