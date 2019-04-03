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03.04.19 14:44

Новый глава "Росгеологии" рассказал о формировании новой стратегии

© РИА Новости. Константин Чалабов
3 апреля. Interfax-Russia.ru - Новый руководитель "Росгеологии" Сергей Горьков выделил в качестве первоочередной задачи холдинга формирование новой стратегии развития.

"Задача, в первую очередь, в формировании новой стратегии "Росгеологии". Пять лет прошло с тех пор, как она была сформирована", - сказал он журналистам.

"Наша задача - разработать новую стратегию, сформировать новые направления, где мы можем быть более активными, развить долгосрочные отношения с нашими крупными клиентами в части углеводородных компаний и в части минерально-сырьевых компаний, по твердым ископаемым, построить новый механизм управления компанией", - отметил С.Горьков

"Задача ближайшего времени - выработать новый взгляд и новый подход. Один этап пройден, он был достаточно нужным, сейчас наступает второй этап фундаментального роста с точки зрения объемов и подходов", - добавил он.

По словам главы "Росгеологии", подготовка новой стратегии холдинга может занять примерно три месяца. "Я думаю, месяца три нам хватит (на разработку стратегии - ИФ). Она де-факто понятна, просто нужно понять, на что мы можем опираться", - отметил он.

По словам С.Горькова, важная часть стратегии будет опираться на развитие международных отношений и увеличение числа международных проектов.

аг мв *

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