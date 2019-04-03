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03.04.19 14:46

Минфин РФ запретил Хакасии вводить меры соцподдержки "детей войны"

© РИА Новости. Александр Гальперин
3 апреля. Interfax-Russia.ru - Минфин РФ отклонил два законопроекта Республики Хакасия по введению мер социальной поддержки "детям войны" из-за критической финансовой ситуации, в которой находится регион с начала 2018 года, сообщает пресс-центр правительства республики в среду.

"Оба законопроекта о социальной поддержке "детям войны" получили отрицательное заключение министерства финансов РФ по той причине, что бюджетные расходы в сфере социальной политики итак превысили расчетные объемы расходных обязательств. Поскольку Хакасия и Минфин России заключили соглашение, республика должна соблюдать определенные обязательства. Предложения о мерах социальной поддержки "детям войны" по двум законам, по мнению Минфина России, противоречат концепции оптимизации расходов республиканского бюджета",- говорится в сообщении.

Отмечается, что один из законопроектов был подготовлен в республике по личному поручению главы региона Валентина Коновалова. Однако в случае неисполнения соглашения с Минфином РФ республику ожидают финансовые санкции.

"В начале 2018 года республика находилась в "красной зоне" долговой нагрузки. Объем государственного долга превышал налоговые и неналоговые доходы бюджета на 36 процентов. Для того, чтобы вытащить регион из долговой ямы, правительством Хакасии было заключено соглашение с Минфином по урегулированию критической финансовой ситуации. До 2021 года введен мораторий на принятие новых расходных обязательств, в том числе новых мер социальной поддержки", - сказано в пресс-релизе.

По данным властей, расходы бюджета Хакасии на социальную политику в 2019 году составят более 3,5 млрд. рублей. Кроме того, региону не просто нельзя увеличивать расходы на предоставление дополнительных мер социальной поддержки, но и необходимо сократить их на 47 млн рублей.

Меры соцподдержки жителей, которые были детьми в период Великой Отечественной войны, не приняты на федеральном уровне, однако ряд регионов предусмотрел их за счет региональных бюджетов.

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