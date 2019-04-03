03.04.19 14:51

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

3 апреля. Interfax-Russia.ru - Актер Алексей Булдаков скончался на 69-м году жизни в Монголии, сообщили в среду "Интерфаксу" в пресс-службе Гильдии актеров Союза кинематографистов.

"Алексей Иванович Булдаков скончался. Он был в Монголии, у него оторвался тромб. Это произошло сегодня ночью", - сказали в пресс-службе.

А.Булдаков родился в 1951 году в селе Макаровка в Алтайском края. Окончил театральную студию при Павлодарском драматическом театре имени А. П. Чехова. До 1976 года работал в театрах Павлодара, Томска, Рязани.

Известность актеру принесла роль генерала Иволгина в фильме "Особенности национальной охоты".

А.Булдаков - заслуженный артист РСФСР, Народным артист РФ, лауреат премии "Ника" в 1995 году.