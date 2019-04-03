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03.04.19 14:51
Актер Алексей Булдаков скончался на 69-м году жизни
"Алексей Иванович Булдаков скончался. Он был в Монголии, у него оторвался тромб. Это произошло сегодня ночью", - сказали в пресс-службе.
А.Булдаков родился в 1951 году в селе Макаровка в Алтайском края. Окончил театральную студию при Павлодарском драматическом театре имени А. П. Чехова. До 1976 года работал в театрах Павлодара, Томска, Рязани.
Известность актеру принесла роль генерала Иволгина в фильме "Особенности национальной охоты".
А.Булдаков - заслуженный артист РСФСР, Народным артист РФ, лауреат премии "Ника" в 1995 году.
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