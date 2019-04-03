Саратовские подростки сняли на видео трехкилометровое путешествие внутри моста через Волгу

03.04.19 14:57

© РИА Новости. Андрей Васильев

3 апреля. Interfax-Russia.ru - Группа подростков прошла около 3 км внутри автомобильного моста через Волгу, соединяющего города Саратов и Энгельс в Саратовской области, и выложила свое "путешествие" в соцсети.

Подростки в закрывающих лица темных полумасках записали 20-минутный видеосюжет.

Во время путешествия они обратили внимание на знаки "радиация" внутри мостовых конструкций, шаткие деревянные доски, по которым им пришлось идти, а также на большое количество "опасных" проводов.

Видеоролик получил большой резонанс на форумах местных СМИ.

"Информация о подростках зафиксирована. Полиция Саратова начала проверку по сообщениям СМИ. По ее итогам будет принято процессуальное решение",- сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Автомобильный мост через Волгу, соединяющий Саратов и Энгельс, был открыт в июле 1965 года. Его длина - 2 км 825 м.