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03.04.19 14:58

Военно-исторический парк откроется в Севастополе весной 2020 года

© РИА Новости. Виталий Аньков
3 апреля. Interfax-Russia.ru - Военно-исторический парк "Федюхины высоты", который строится на 128 га в Севастополе, будет открыт раньше запланированного срока - в мае 2020 года, сообщила в среду пресс-служба правительства города.

"У нас изменился график реализации проекта. Мы серьезно "ужались" по срокам. Теперь приоритетом является строительство парка. На сегодняшний день проект реализуется согласно графику - 15 сентября мы проведем "техническое" открытие, начнут работу три музейных комплекса, а в мае 2020 года мы откроемся как постоянно действующий туристический объект", - приводит пресс-служба слова руководителя проекта Станислава Нагорного по итогам заседания совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам города.

Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников подчеркнул, что город оказывает максимальное содействие в реализации проекта, обеспечивая парк необходимой инфраструктурой, включая подъездные пути и подведение коммунальных сетей.

"К 1 августа парк получает собственную подъездную дорогу, которая на первом этапе решит логистические проблемы, плюс ремонтируется дорога между селами Первомайское и Хмельницкое, которая позволит парку получить независимый въезд со стороны Хмельницкого. До конца 2019 года планируются работы по устройству второй дороги в парк - это позволит закольцевать движение транспорта в дни массовых событийных мероприятий, которые собирают тысячи зрителей", - уточнил глава города.

Всего проект предусматривает строительство семи исторических площадок: "Античность", "Византия и Древняя Русь", "Средневековье", "Первая оборона Севастополя", "Начало XX века", "Великая Отечественная война", "Холодная война".

Проект также включает строительство культурного центра, гостевых некапитальных домов, открытие ресторана, организацию парковки. Согласно информации на сайте правительства города, стоимость проекта - 524 млн рублей, без учета подвода коммуникаций и дороги. Изначально планировалось открыть полностью парк в 2022 году.

Парк "Федюхины высоты" строится в Балаклавском районе Севастополя, где ежегодно проводится военно-исторический фестиваль. Это место связано с тремя крупнейшими полевыми сражениями Крымской войны (1853-1856), во время Первой обороны Севастополя здесь располагался резервный корпус французской армии, в годы Великой Отечественной войны на Федюхиных высотах шли тяжелые бои.

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