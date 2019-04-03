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Движение транспорта на юго-востоке Москвы ограничат с 6 по 11 апреля

© РИА Новости. Алексей Мальгавко
3 апреля. Interfax-Russia.ru - В связи с закрытием участка Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена на юго-востоке столицы будет ограничено движение автотранспорта, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД) в среду.

"Ограничения движения будут действовать с 02:30 6 апреля до 04:30 11 апреля. Все ограничения опубликованы на Едином транспортном портале (transport.mos.ru), а также переданы в Яндекс.Карты и другие навигационные системы. Кроме того, для дополнительного информирования водителей информацию разместят на дорожных табло, а вблизи ограничений также разместят передвижные табло. На месте также будут дежурить более десяти экипажей дорожного патруля, которые помогут водителям ориентироваться в районе ограничений", - сказал собеседник агентства.

Так, в это время в ежедневном режиме будут работать выделенные полосы для общественного транспорта на Марксистской и Таганской улицах, Волгоградском, Рязанском и Лермонтовском проспектах, Нижегородской и Абельмановской улицах, на Новорязанском шоссе и площади Крестьянской Заставы.

Кроме того, для обеспечения приоритета компенсационных маршрутов будут закрыты съезды с ряда дорог, прилегающих к Волгоградскому, Рязанскому и Лермонтовскому проспектам, МКАД, Третьего кольца, улиц Марксистской и Таганской.

Также будет запрещено движение по дублеру Лермонтовского проспекта в районе одноименной станции метро, Хвалынскому бульвару (от Привольной улицы до дублера Лермонтовского проспекта), улице Авиаконструктора Миля (от дома 24 до улицы Маршала Полубоярова) и по дублеру Волгоградского проспекта от Зеленодольской улицы до Жигулевской.

"Также обращаем внимание автомобилистов и жителей районов, что реверсивное движение на Волгоградском проспекте будет отключено на время ограничений. На некоторых участках улиц будет введено двустороннее движение, на отдельных - одностороннее. При этом проезд по временным выделенным полосам разрешен только для общественного транспорта, доступ такси на них будет запрещен", - сказали в пресс-службе.

Как сообщалось, в связи со строительством новой, Некрасовской линии Московского метрополитена, с 6 по 10 апреля включительно будут закрыты восемь станций юго-восточного участка Таганско-Краснопресненской линии - "Волгоградский проспект", "Текстильщики", "Кузьминки", "Рязанский проспект", "Выхино", "Лермонтовский проспект", "Жулебино" и "Котельники".

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