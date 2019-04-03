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Жители пострадавшего при взрыве дома в Магнитогорске отказываются от переселения - власти

© РИА Новости. МЧС РФ
3 марта. Interfax-Russia.ru - Более половины жителей дома в Магнитогорске, пострадавшего при взрыве в канун Нового года, не планируют менять место жительства на новое, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе администрации города в среду.

"С 1 апреля жители расселенных подъездов начали возвращаться в свои квартиры. Параллельно ведется прием заявлений для включения в реестр получателей социальных выплат на приобретение нового жилья. Однако в последнее время часть жителей отзывают свои ранее поданные заявления, чтобы продолжить жить в родном доме и не переезжать в другой район города", - отметили в пресс-службе.

При этом в администрации затруднились уточнить число заявлений о желании переселиться.

"Всего в доме 520 квартир. На конец марта, по данным соцзащиты, было более 170 таких заявлений. Однако эта цифра меняется постоянно. Можно говорить о том, что сейчас большая часть жителей хотела бы остаться жить в этом доме", - пояснил собеседник агентства.

В пресс-службе отметили, что по результатам госэкспертизы многоэтажный дом признан безопасным для проживания. К началу апреля для создания комфорта подъезды отремонтировали, в расселенных подъездах восстановили подачу холодной и горячей воды, имеются остальные коммуникации.

Кроме того, во вторник начался демонтаж аварийной части магазина в этом доме, который планируется провести за две недели.

После этого приступят к благоустройству территории - высадят деревья, установят лавочки, организуют спортивную зону и отремонтируют здание детского клуба "Рубеж". Также возле дома появятся две современные детские площадки.

31 декабря 2018 года в результате взрыва газа обрушился один из подъездов 10-этажного жилого дома на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске. Погибли 39 человек. Вопрос расселения жителей пострадавшего при взрыве дома власти обещали решить до конца 2019 года. На переселение выделено 900 млн рублей. Кто по тем или иным причинам не хочет оставаться в этом доме, может приобрести новое жилье, те, кто захочет по-прежнему проживать в своих квартирах, смогут остаться.

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