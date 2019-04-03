IT-кластер для начинающих предпринимателей и бизнес-школа появятся в Туле

03.04.19 15:21

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

3 апреля. Interfax-Russia.ru - Власти Тульской области ставят задачу к 2024 году увеличить число занятых в сфере малого и среднего предпринимательства до 239 тыс. человек, сообщил председатель областного комитета по предпринимательству и потребительскому рынку Вячеслав Романов в ходе "прямой линии" в среду.

На сегодняшний день в области насчитывается более 62 тыс. предприятий малого и среднего бизнеса, в этой сфере занято более 180 тыс. человек. Таким образом, количество занятых в сфере МСП за шесть лет планируется увеличить более чем в 1,3 раза.

По словам главы облкомитета, в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" разработано пять региональных проектов.

Развитию бизнеса, считает он, будут способствовать различные меры поддержки как финансовые, так и образовательные и консультативные. С этой целью разработаны новые проекты по микрозаймам: "серебряный возраст", "женское предпринимательство", "молодежное предпринимательство". Они ориентированы на различные категории предпринимателей и возрастные группы.

"В этом году в Туле планируется открытие нового здания бизнес-инкубатора. Его резидентами станут 65 предпринимателей, которые создадут 200 новых рабочих мест. На базе инкубатора появятся IT-кластер для начинающих предпринимателей и бизнес-школа", - подчеркнул В.Романов.

Нацпроект также предполагает создание системы акселерации малого и среднего предпринимательства, поддержку фермеров и развитие сельской кооперации.