Роковая ошибка: действия пилота могли стать причиной падения частного самолета с россиянами в Германии
  
Отозвать бренд: дистрибутор колес и прицепов хочет производить товары под маркой "Победа"
   
Пенсия в цифрах: СНИЛС в России заменят на электронную или бумажную справку
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
12.03.19   16:52

14.12.18   16:51
 
Главные события
03.04.19 15:25

Петербуржцы принесли цветы к метро "Технологический институт" во вторую годовщину теракта

© РИА Новости. Алексей Даничев
3 апреля. Interfax-Russia.ru - Жители Санкт-Петербурга, представители органов власти, общественных организаций, культурного сообщества пришли в среду возложить цветы к станции метро "Технологический институт" в память о погибших в теракте 3 апреля 2017 года.

Как передал корреспондент "Интерфакса", к импровизированному мемориалу у станции метро выстроилась длинная очередь людей с цветами: студентов, родственников погибших, горожан. Почтить память жертв теракта также приехали врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, спикер Заксобрания Вячеслав Макаров, вице-губернатор Анна Митянина, руководители комитетов.

Как сообщил журналистам глава комитета по социальной политике Александр Ржаненков, в настоящее время с родственниками жертв трагедии обсуждается вопрос установки памятного знака.

"На этом здании метро вешать объекты невозможно по действующей норме, но мы предварительно договорились с КГИОП, что знак можно установить внутри", - сказал А.Ржаненков.

Он добавил, что родственники погибших не против установки памятного знака на платформе станции "Технологический институт", с ними обсуждается вид мемориальной таблички.

В ближайшее время инициаторы направят властям Петербурга официальное обращение с предложением установить памятный знак, он может появиться уже в этом году, сказал А.Ржаненков.

3 апреля 2017 года в результате взрыва самодельной бомбы в вагоне поезда метро в Санкт-Петербурге погибли 16 человек, в том числе террорист, более 50 получили ранения. Следствие считает, что бомбу взорвал террорист-смертник, выходец из Киргизии. В настоящее время суд рассматривает дело о теракте, на скамье подсудимых - 11 человек.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  03.04.19 20:58
Мамаев и Кокорин останутся в СИЗО еще на полгода
.
  03.04.19 15:34
Обвинителем по делу Мамаева и Кокорина будет прокурор, находящаяся под госзащитой
.
  03.04.19 15:05
Движение транспорта на юго-востоке Москвы ограничат с 6 по 11 апреля
.
  03.04.19 14:51
Актер Алексей Булдаков скончался на 69-м году жизни
.
  03.04.19 14:04
Боровицкую башню реконструируют для прохода в Кремль
.
  03.04.19 13:09
Москва за квартал выполнила почти треть годового плана по вводу жилья
.
  03.04.19 11:27
Смена газона на стадионе "Динамо" может завершиться до конца мая
.
  03.04.19 10:04
Комментатор Василий Уткин заявил, что на него напали
.
  03.04.19 09:18
Суд в среду начнет слушания по делу Мамаева и Кокорина
.
  03.04.19 09:03
Более ста единиц военной техники будут участвовать в Параде на Красной площади


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket