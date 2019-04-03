Петербуржцы принесли цветы к метро "Технологический институт" во вторую годовщину теракта

03.04.19 15:25

© РИА Новости. Алексей Даничев

3 апреля. Interfax-Russia.ru - Жители Санкт-Петербурга, представители органов власти, общественных организаций, культурного сообщества пришли в среду возложить цветы к станции метро "Технологический институт" в память о погибших в теракте 3 апреля 2017 года.

Как передал корреспондент "Интерфакса", к импровизированному мемориалу у станции метро выстроилась длинная очередь людей с цветами: студентов, родственников погибших, горожан. Почтить память жертв теракта также приехали врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, спикер Заксобрания Вячеслав Макаров, вице-губернатор Анна Митянина, руководители комитетов.

Как сообщил журналистам глава комитета по социальной политике Александр Ржаненков, в настоящее время с родственниками жертв трагедии обсуждается вопрос установки памятного знака.

"На этом здании метро вешать объекты невозможно по действующей норме, но мы предварительно договорились с КГИОП, что знак можно установить внутри", - сказал А.Ржаненков.

Он добавил, что родственники погибших не против установки памятного знака на платформе станции "Технологический институт", с ними обсуждается вид мемориальной таблички.

В ближайшее время инициаторы направят властям Петербурга официальное обращение с предложением установить памятный знак, он может появиться уже в этом году, сказал А.Ржаненков.

3 апреля 2017 года в результате взрыва самодельной бомбы в вагоне поезда метро в Санкт-Петербурге погибли 16 человек, в том числе террорист, более 50 получили ранения. Следствие считает, что бомбу взорвал террорист-смертник, выходец из Киргизии. В настоящее время суд рассматривает дело о теракте, на скамье подсудимых - 11 человек.