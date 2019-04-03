Обвинителем по делу Мамаева и Кокорина будет прокурор, находящаяся под госзащитой

03.04.19 15:34

© РИА Новости. Илья Питалев

3 апреля. Interfax-Russia.ru - Гособвинителем на процессе по делу футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина будет прокурор, которая находится под госзащитой.

Ранее она поддерживала обвинение в суде против кировского экс-губернатора Никиты Белых, а также организаторов погромов на Хованском кладбище.

"В настоящее время прокурор находится под государственной защитой. Она перемещается в сопровождении двух специальных сотрудников, осуществляющих ее охрану, которые появились у нее в период рассмотрения дела о погроме на Хованском кладбище (с февраля 2018 года). Ей поступали записки с угрозами", - сообщил в среду "Интерфаксу" информированный источник.

Как передает корреспондент "Интерфакса", прокурор Светлана Тарасова участвует в предварительном заседании по делу спортсменов, которое проходит в закрытом режиме в среду.

П.Мамаеву и А.Кокорину вменяется причинение легкого вреда здоровью, в том числе с применением предмета в качестве оружия, и хулиганство в составе организованной группы.

С октября прошлого года футболисты находятся под стражей.