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03.04.19 15:34
Обвинителем по делу Мамаева и Кокорина будет прокурор, находящаяся под госзащитой
Ранее она поддерживала обвинение в суде против кировского экс-губернатора Никиты Белых, а также организаторов погромов на Хованском кладбище.
"В настоящее время прокурор находится под государственной защитой. Она перемещается в сопровождении двух специальных сотрудников, осуществляющих ее охрану, которые появились у нее в период рассмотрения дела о погроме на Хованском кладбище (с февраля 2018 года). Ей поступали записки с угрозами", - сообщил в среду "Интерфаксу" информированный источник.
Как передает корреспондент "Интерфакса", прокурор Светлана Тарасова участвует в предварительном заседании по делу спортсменов, которое проходит в закрытом режиме в среду.
П.Мамаеву и А.Кокорину вменяется причинение легкого вреда здоровью, в том числе с применением предмета в качестве оружия, и хулиганство в составе организованной группы.
С октября прошлого года футболисты находятся под стражей.
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