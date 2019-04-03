Шаманов: российская группировка в Черном море способна нанести ущерб любым кораблям

03.04.19 15:46

© РИА Новости. Виталий Тимкив

3 апреля. Interfax-Russia.ru - В случае появления кораблей НАТО у своих границ Россия примет соответствующие меры как в акватории Черного моря, так и по сухопутным границам, заявил председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

"Линия поведения представителей разных российских структур, а это и силы Черноморского флота, и наши доблестные пограничники, приведённые в полную готовность подразделения, отвечающие за безопасность инфраструктуры морской безопасности, показали всему миру, что мы не допустим спекуляций и шантажа по отношению к нашей инфраструктуре в наших территориальных водах", - сказал В.Шаманов в среду "Интерфаксу".

По его словам, "попытки запугать Россию просто ничтожны". "Сколько бы они своих "корыт" нам под нос не совали, у нас сегодня создана самодостаточная группировка обороны по нанесению неприемлемого ущерба любым группам кораблей, которые появятся в непосредственной близости от наших границ", - добавил он.

"Мы внимательно будем отслеживать ситуацию по количеству и классу кораблей, которые захотят порисоваться у российских берегов в акватории Чёрного моря, и примем соответствующие меры как на акватории моря, так и по сухопутным границам".

Парламентарий считает провокационной линию "поведения блока НАТО в и без того неспокойной акватории Чёрного моря".

Он напомнил, что "есть определённый регламент, который разрешает странам, не принадлежащим бассейну Чёрного моря, присутствовать в нейтральных водах, но не более 21 дня, установлен предел водоизмещения судов, поэтому запретить с правовой точки зрения существующего международного права нахождение кораблей НАТО в Черном море невозможно".

В.Шаманов считает, что "американцам лучше потратить деньги на другие, более мирные нужды в своей стране или выделить средства для восстановления разрушенной инфраструктуры и оказания гуманитарной помощи населению Ирака, Ливана, Сирии и многострадального Афганистана".

Ранее сообщалось, что НАТО готовит пакет мер по сдерживанию действий России в черноморском бассейне, предусматривающий отправку в Черное море кораблей для обеспечения прохода украинских судов через Керченский пролив.

Как ранее заявила журналистам представитель США при альянсе Кей Бейли Хатчисон, меры предусматривают усиление наблюдения, в том числе воздушного, в то время как большее число кораблей стран НАТО будут входить в Черное море, чтобы обеспечить безопасный проход судов Украины через Керченский пролив в Азовское море.

В российском МИД в ответ на это заявили, что Москва готова при необходимости принять военно-технические меры в ответ на анонсированные действия НАТО в Черном море.

"Мы внимательно оценим ситуацию. Если потребуются с нашей стороны дополнительные военно-технические меры, мы их примем", - сказал замглавы МИД РФ Александр Грушко журналистам, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Он отметил, что Россия проводит плановое обновление Черноморского флота, его надводного, подводного, воздушного и наземного компонентов.

"Поэтому с военной точки зрения мы, разумеется, готовы к любым возможным поворотам в сфере военной безопасности", - сказал замглавы МИД РФ.

В Кремле к заявлению представителя США при НАТО Кей Бейли Хатчисон о подготовке пакета мер по сдерживанию РФ в Черноморском бассейне, в частности, планам направить корабли для обеспечения прохода украинских судов через Керченский пролив, отнеслись негативно.

"(Относимся) негативно", - заявил Д.Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

"Мы не понимаем, что имеется в виду", - добавил он. "Ситуация с Керченским проливом и судоходством там хорошо известна - в соответствии с международным правом и международными законами. Позиция РФ весьма последовательна, и она тоже хорошо известна", - заключил пресс-секретарь главы государства.