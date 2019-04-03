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03.04.19 15:56

Роспатент зарегистрировал "Дымковскую игрушку" в качестве бренда Кировской области

© РИА Новости. Артем Павлов
3 апреля. Interfax-Russia.ru - Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) зарегистрировала наименование места происхождения товаров "Дымковская игрушка", производимых в Кировской области.

Как сообщает министерство экономического развития и поддержки предпринимательства региона, в конце прошлого года была проведена художественная экспертиза образцов изготавливаемых игрушек, по ее итогам оценку получили 139 изделий.

После этого заявка была отправлена в Роспатент, и в итоге в конце марта было зарегистрировано наименование места происхождения товаров "Дымковская игрушка", ему присвоен N194. Свидетельство на право использования данного наименования до конца 2028 года получил кировский Центр народных промыслов и ремесел "Вятка".

Дымковская игрушка - русский народный глиняный художественный промысел, возникший в заречной слободе Дымково около города Вятки (ныне - Киров). Все игрушки - эксклюзивные изделия ручной работы. Над каждым трудится один мастер, поэтому невозможно найти две абсолютно одинаковые игрушки. Для их создания берется глина, смешанная с речным песком, а в оформлении используются яркие краски. Традиционные образы дымковских игрушек - барыня, скоморохи, няньки с детьми, дикие и домашние животные.

В настоящее время дымковские изделия производятся в Центре народных промыслов и ремесел "Вятка".

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