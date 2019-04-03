Глава администрации Евпатории подозревается в превышении полномочий

03.04.19 16:09

© РИА Новости. Василий Батанов

3 апреля. Interfax-Russia.ru - Глава администрации Евпатории Андрей Филонов стал фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий, проводятся следственные действия, сообщил в среду глава Крыма Сергей Аксенов.

"Проверяются все без исключения должностные лица. Все прекрасно знают порядок контроля над бюджетными средствами, и если у правоохранителей появились вопросы к Филонову Андрею Владимировичу, стало быть, он обязан прояснить ситуацию", - написал С.Аксенов в Facebook.

В пресс-службе крымского управления ФСБ России в среду заявили, что в отношении главы администрации Евпатории возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий).

По данным ФСБ, по месту жительства подозреваемого, в администрации города и по "иным адресам" проводились следственные действия.

Как сообщал корреспондент агентства, около 6:30 в здание, где располагаются администрация и городской совет Евпатории, вошли представители правоохранительных органов в камуфляже и масках.

Сам А.Филонов сообщил, что пока не задержан. "На этот момент я не являюсь задержанным, обвинение мне не предъявлено", - сказал он в эфире местного телеканала "Крым 24".

Глава администрации заверил, что настроен на взаимодействие со следствием и готов понести ответственность, "если виноват".

"Уверен, после дачи показаний и более внимательного рассмотрения документов многие вопросы, возникшие у следственной группы, либо прояснятся, либо отпадут", - добавил сити-менеджер.

Ранее А.Филонов написал на своей странице в Facebook, что городской суд, удовлетворив иск прокурора, вынес решение о необходимости расторжения с ним трудового договора в связи непринятием мер по урегулированию конфликта интересов при назначении на должность директором муниципального казенного учреждения Эдуарда Макаревича. По данным источников агентства, он является отцом гражданской жены главы администрации.

По словам А.Филонова, решение суда не вступило в силу и будет обжаловано.