Косачев рассматривает усиление группировки НАТО в Черном море как угрозу безопасности

03.04.19 16:23

© РИА Новости. Максим Блинов

3 апреля. Interfax-Russia.ru - Усиление группировки НАТО в Черном море угрожает безопасности в регионе, Россия будет защищать свою территорию всеми доступными средствами, заявил глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Усиление группировки НАТО в Черном море - это не укрепление безопасности, а прямой вызов и угроза ей. Если в Брюсселе еще не поняли, что Россия будет всеми доступными средствами (а они вполне достаточны и эффективны) защищать свою территорию и свои интересы, то сейчас самое время попытаться это понять, пока не поздно", - написал К.Косачев на своей странице в "Фейсбуке".

"В отличие от украинских выборов, в которые Запад уже заигрался, здесь уже все серьезно, поэтому сигналы из Вашингтона нужно слать не России, а Киеву. Никакой "маленькой победоносной войны вдали от ваших границ" не будет, не нужно тешить себя такими наивными иллюзиями", - заявил сенатор.

Так он прокомментировал заявление представителя США при НАТО Кей Бейли Хатчисон о том, что альянс готовит пакет мер по сдерживанию действий России в черноморском бассейне, предусматривающий, в частности, отправку в Черное море кораблей для обеспечения прохода украинских судов через Керченский пролив.

По мнению К.Косачева, выбранная тематика - Черное море и Керченский пролив - свидетельствует о косвенном участии НАТО в продолжении избирательной кампании президента Украины Петра Порошенко накануне второго тура выборов.

"Однако, как представляется, тема выбрана крайне неудачно и рискованно. Постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчинсон анонсировала пакет мер, предусматривающий, среди прочего, усиление разведывательной активности и отправку большего числа кораблей стран НАТО в Черное море, "чтобы гарантировать безопасный проход украинских судов через Керченский пролив, Азовское море", отметил сенатор.

Он подчеркнул, что безопасный проход украинских судов через Керченский пролив может гарантировать только "строгое соблюдение Украиной установленных правил прохода, что она уже в свое время делала с успехом и не встретила проблем с российской стороны".

"Однако Киеву и лично кандидату в президенты Украины Порошенко нужен не проход, а провокации и усиление напряженности. Поэтому появление новых кораблей НАТО в регионе и сигналы Украине о поддержке ее провокационной активности альянсом - худшее, что можно было бы сделать в данной обстановке", - полагает он.

"Отдавать ситуацию на откуп персонажам, крайне заинтересованным в расширении остроты и масштаба конфликта в районе пролива, во втягивании в него НАТО, - это как минимум безответственно и опасно для всех государств региона", - отмечает К.Косачев.

Ранее в Кремле негативно отреагировали на заявление представителя США при НАТО Кей Бейли Хатчисон о подготовке пакета мер по сдерживанию РФ в Черноморском бассейне, в частности, планам направить корабли для обеспечения прохода украинских судов через Керченский пролив.

В МИД РФ в свою очередь подчеркнули, что подобные заявления со стороны Запада не приведут к укреплению безопасности в регионе. На Смоленской площади добавили, что Москва готова при необходимости принять военно-технические меры в ответ на анонсированные действия НАТО в Черном море.