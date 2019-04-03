Оргкомитет Кубка мира и Всемирной шахматной Олимпиады в Ханты-Мансийске возглавила вице-премьер Голодец

03.04.19 16:30

© РИА Новости. Владимир Песня

3 апреля. Interfax-Russia.ru - Заместитель председателя правительства Российской Федерации Ольга Голодец назначена председателем оргкомитета по подготовке и проведению в Ханты-Мансийске Кубка мира в 2019 году и Всемирной шахматной Олимпиады в 2020 году, сообщает пресс-служба Российской шахматной федерации.

Также в оргкомитет вошли губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Наталья Комарова, заместитель министра спорта РФ Сергей Косилов и исполнительный директор Российской шахматной федерации Марк Глуховский.

Министерству спорта России совместно с правительством Югры и заинтересованными федеральными органами исполнительной власти поручено в течение месяца разработать и представить на утверждение в Оргкомитет план основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением турниров.

Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.