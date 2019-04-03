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Следователи провели выемку документов в Иркутскэнерго по делу о неуплате налогов

© РИА Новости. Валерий Мельников
3 апреля. Interfax-Russia.ru - Следственные органы провели выемку документов в "Иркутскэнерго" (MOEX: IRGZ) и обыски в домах сотрудников компании, сообщил "Интерфаксу" адвокат Андрей Грохотов, представляющий интересы компании.

"Следственные действия прошли 1 и 2 апреля. Обыски, в частности, затронули гендиректора компании (Олега Причко - ИФ) и еще двух лиц. В офисе компании была проведена выемка документов. Активизировались также запросы от следователей", - сказал он.

А.Грохотов пояснил, что обыски были проведены по уголовного делу об уклонении от уплаты налогов, возбужденном в 2017 году сотрудниками СКР по г.Москве.

Адвокат уточнил, что "Иркутскэнерго" в 2013 году по согласованию с Минэнерго РФ получило льготы по налогу на прибыль в размере 139 млн рублей. Однако в 2016 году Минэнерго пересмотрело свои решения, а ФНС по результатам проверки выявила у компании недоимку.

"Не дожидаясь разъяснений, компания закрыла якобы имевшуюся задолженность на налогу вместе с пенями", - отметил адвокат. Тем не менее, в 2017 году, по его словам, следовали возбудили уголовное дело.

"Иркутскэнерго" категорически не согласно с возбуждением уголовного дела, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

"Мы считаем, что какие-либо основания для возбуждения уголовного дела в отношении компании полностью отсутствуют. В этой связи в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет направлены соответствующие жалобы", - говорится в комментарии пресс-службы.

В управлении СКР по Иркутской области ситуацию не комментируют.

"Иркутскэнерго" - крупнейшая в России энергоугольная компания, включающая ТЭЦ и ГЭС, а также тепловые сети, угольные разрезы, транспортные предприятия, ремонтные заводы и обогатительную фабрику. В настоящее время "Евросибэнерго" контролирует более 90% акций "Иркутскэнерго".

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