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03.04.19 20:58

Мамаев и Кокорин останутся в СИЗО еще на полгода

© РИА Новости. Илья Питалев
3 апреля. Interfax-Russia.ru - Замоскворецкий суд Москвы до 25 сентября продлил сроки ареста полузащитнику футбольного клуба "Краснодар" Павлу Мамаеву, нападающему "Зенита" Александру Кокорину, брату последнего Кириллу, а также их приятелю Александру Протасовицкому, передал корреспондент "Интерфакса".

"Суд постановил: продлить срок содержания под стражу в отношении подсудимых до 25 сентября 2019 года", - огласила решение судья Елена Абрамова.

В среду суд в закрытом режиме провел предварительное слушание по делу спортсменов.

Защита ходатайствовала об изменении фигурантам меры пресечения на более мягкую, однако суд не установил оснований для этого.

П.Мамаеву предъявлено обвинение в умышленном причинении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений в составе организованной группы, побоях в составе организованной группы и хулиганстве в составе организованной группы (ч. 2 ст. 35 - п. "а" ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 35 - ст. 116 УК РФ, ч. 2 ст. 213 УК РФ).

А.Кокорину вменяется два эпизода умышленного причинения легкого вреда, в том числе с применением предмета в качестве оружия (ч. 2 ст. 35 - п. "а,в" ч. 2 ст. 115 УК РФ) и хулиганство, К.Кокорину - два эпизода причинения легкого вреда здоровью, в том числе с предметом в качестве оружия, побои и хулиганство.

С октября 2018 года футболисты находятся под стражей.

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