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04.04.19 06:10
Кусто прибыл в Россию помочь косаткам и белухам из "китовой тюрьмы"
"Кусто и его команда уже в Москве, в четверг у них запланирована встреча с руководством Минприроды и пресс-конференция. Вечером они вылетают во Владивосток", - сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток" руководитель "Экологической вахты Сахалина" Дмитрий Лисицын.
Он уточнил, что выезд в "китовую тюрьму" международной команды экспертов запланирован на 6 апреля.
В одном из аэропортов Москвы Ж.-М.Кусто встретили журналисты телеканала "Москва 24".
"Для нас быть приглашенными правительством России и официальными лицами, чтобы заниматься спасением и реабилитацией белух и косаток, это замечательно, мы уже много лет занимаемся этой проблемой. Здесь мы всего на три-четыре дня для того, чтобы разобраться в ситуации, учиться у наших коллег и понять, как мы можем лучше всего помочь", - сообщил Ж.-М. Кусто телеканалу.
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