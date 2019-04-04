Кусто прибыл в Россию помочь косаткам и белухам из "китовой тюрьмы"

04.04.19 06:10

© РИА Новости. Вера Костамо

4 апреля. Interfax-Russia.ru - Французский океанолог Жан-Мишель Кусто с командой прибыл в Москву, планируется, что в четверг специалисты проведут встречи с руководством Минприроды России и журналистами по ситуации с "китовой тюрьмой" и вылетят во Владивосток.

"Кусто и его команда уже в Москве, в четверг у них запланирована встреча с руководством Минприроды и пресс-конференция. Вечером они вылетают во Владивосток", - сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток" руководитель "Экологической вахты Сахалина" Дмитрий Лисицын.

Он уточнил, что выезд в "китовую тюрьму" международной команды экспертов запланирован на 6 апреля.

В одном из аэропортов Москвы Ж.-М.Кусто встретили журналисты телеканала "Москва 24".

"Для нас быть приглашенными правительством России и официальными лицами, чтобы заниматься спасением и реабилитацией белух и косаток, это замечательно, мы уже много лет занимаемся этой проблемой. Здесь мы всего на три-четыре дня для того, чтобы разобраться в ситуации, учиться у наших коллег и понять, как мы можем лучше всего помочь", - сообщил Ж.-М. Кусто телеканалу.