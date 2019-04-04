|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
04.04.19 06:14
Суд приостановил работу завода по добыче минеральной воды в буферной зоне Байкала
Предприятие добывает минеральную воду в буферной зоне озера, из подземного источника вблизи реки Ямаровка, которая является притоком третьего порядка Байкала.
"Юридическое лицо в нарушение действующего законодательства о недрах работает в отсутствие утвержденной проектной документации, согласованного технического проекта. Кроме того, допущен бесконтрольный выпуск минеральных вод, не разработан и не согласован проект горно-санитарной охраны скважины, не обеспечено ведение мониторинга минеральных подземных вод", - говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, эти нарушения могут причинить ущерб водосборной площади Байкала, в связи с чем в суд было подано исковое заявление о запрете добычи воды до устранения нарушений.
"Решением Красночикойского районного суда Забайкальского края требования прокурора удовлетворены. Судебный акт не вступил в законную силу", - уточняется в сообщении.
|
Interfax-Russia.ru - Истощенная девочка найдена в московской квартире. Череда аналогичных происшествий с детьми в разных городах РФ ставит под вопрос эффективность служб опеки.
.
Interfax-Russia.ru – Около 7 тысяч камер наружного видеонаблюдения установят в Москве до конца 2019 года и подключат их к системе распознавания лиц.
.
Interfax-Russia.ru – Небоскреб-"ракету" построят в московских Филях для Национального космоцентра. В центре объединят основные профильные организации, конструкторские бюро и опытные производства.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket