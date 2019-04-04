Суд приостановил работу завода по добыче минеральной воды в буферной зоне Байкала

04.04.19 06:14

© РИА Новости. Максим Богодвид

4 апреля. Interfax-Russia.ru - Красночикойский районный суд Забайкальского края запретил ООО "Курорт Ямаровка" деятельность по добыче минеральной воды из-за многочисленных нарушений природоохранного законодательства, сообщила в четверг Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура.

Предприятие добывает минеральную воду в буферной зоне озера, из подземного источника вблизи реки Ямаровка, которая является притоком третьего порядка Байкала.

"Юридическое лицо в нарушение действующего законодательства о недрах работает в отсутствие утвержденной проектной документации, согласованного технического проекта. Кроме того, допущен бесконтрольный выпуск минеральных вод, не разработан и не согласован проект горно-санитарной охраны скважины, не обеспечено ведение мониторинга минеральных подземных вод", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, эти нарушения могут причинить ущерб водосборной площади Байкала, в связи с чем в суд было подано исковое заявление о запрете добычи воды до устранения нарушений.

"Решением Красночикойского районного суда Забайкальского края требования прокурора удовлетворены. Судебный акт не вступил в законную силу", - уточняется в сообщении.