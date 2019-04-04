РЖД направят 464,1 млн руб. на развитие вокзальных комплексов на Дальнем Востоке

04.04.19 06:17

© РИА Новости. Михаил Мордасов

4 апреля. Interfax-Russia.ru - Развитие вокзальных комплексов на полигоне Дальневосточной железной дороги (ДВЖД) получит от ОАО "РЖД" в 2019 году 464,1 млн рублей с целью улучшения качества обслуживания пассажиров, говорится в сообщении пресс-службы ДВЖД в четверг.

В частности, к 45-летию начала строительства Байкало-Амурской магистрали (БАМ) намечено завершить капитальный ремонт здания железнодорожного вокзала в столице БАМа городе Тында.

Кроме того, до конца года предстоит полностью завершить работу по формированию безбарьерной среды для пассажиров с ограниченными физическими возможностями на вокзалах во Владивостоке, Гродекове, Нерюнгри, Сибирцеве и Хабаровске.

Проектировщики приступят к разработке документации для предстоящих работ по адаптации вокзальных комплексов станций Ванино и Ружино.

Дальневосточная железная дорога обслуживает шесть регионов РФ - Приморский и Хабаровский края, Амурскую область, Сахалин, Еврейскую автономную область и Якутию.