Лавинная опасность объявлена в горах Камчатки

04.04.19 06:19

© РИА Новости. Александр Кряжев

4 апреля. Interfax-Russia.ru - Предупреждение о повышенной опасности схода лавин объявлено в нескольких районах Камчатского края, сообщил в четверг региональный Противолавинный центр.

"С 5 по 7 апреля включительно самопроизвольный сход снежных лавин возможен по горным территориям Усть-Большерецкого, Елизовского, Мильковского и Усть-Камчатского районов", - говорится в сообщении.

В эти дни также лавиноопасно в районе вулканов Вилючинский, Козельский, Корякский и Авачинский.

Противолавинный центр рекомендует руководителям организаций, ведущих работы в горах, туристам, спортсменам и охотникам принять повышенные меры безопасности и по возможности воздержаться от посещения лавиноопасных склонов в ближайшие дни.

Предыдущая лавинная опасность в этих районах была объявлена с 29 по 31 марта.