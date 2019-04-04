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04.04.19 06:22
Губернатор Хабаровского края инициировал проверки в лесной отрасли еще три месяца назад
"Я три месяца назад проводил большое совещание, был серьезный разговор со всеми, кто отвечает за эту отрасль. После этого и начались проверки", - сообщил журналистам губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в ходе пресс-конференции.
По его словам, несмотря на то, что в отрасли перемещаются огромные деньги, лесной бизнес часто не несет социальной ответственности перед регионом.
"Что имеет бюджет Хабаровского края? Всех налогов с леса Хабаровский край в получал 1 млрд 200 млн. А тратил на поддержание дорог, по которым лес возили - 2 млрд 400 млн. В одном из районов находится 16 лесозаготовительных предприятий и только два из них зарегистрированы на территории района. 14 - непонятно где. В рамках закона бизнес должен быть социально ответственным", - подчеркнул глава региона.
Как сообщалось, по итогам первых проверок в крае были возбуждены несколько уголовных дел.
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