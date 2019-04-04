UTair начал летать из Ханты-Мансийска в Омск

04.04.19 06:43

© РИА Новости. Максим Блинов

4 апреля. Interfax-Russia.ru - Авиакомпания "ЮТэйр" (бренд UTair) приступила к выполнению регулярных рейсов из Ханты-Мансийска в Омск, говорится в сообщении омского аэропорта "Центральный".

Полеты выполняются до конца октября на турбовинтовом самолете ATR-72 дважды в неделю - по средам и воскресеньям. Время в пути - чуть больше двух часов.

Между Омском и Ханты-Мансийском имеется автобусное сообщение: рейсы выполняются 3-4 раза в неделю, время в пути - 20 часов.

Ранее в марте "ЮТэйр" начал летать в Омск из Сургута - также дважды в неделю на ATR-72.