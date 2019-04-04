Прокуратура заинтересовалась видеороликом, на котором житель Новоалтайска давит волка снегоходом

04.04.19 06:49

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

4 апреля. Interfax-Russia.ru - Прокуратура Алтайского края заинтересовалась видеороликом, на котором житель Новоалтайска давит гусеницами снегохода дикого волка, сообщил в четверг агентству "Интерфакс-Сибирь" заместитель природоохранного прокурора региона Сергей Мацаков.

"Прокуратура проводит проверку в связи с размещением видеозаписи в социальной сети о жестоком обращении с волком.

На видео изображено, как водитель снегохода давит гусеницами транспортного средства волка", - сказал С.Мацаков.

Он отметил, что житель Новоалтайска, который выложил это видео на своей странице в соцсети, уже удалил свой профиль.

"Судьба волка неизвестна, но, судя по ролику, он погиб", - подчеркнул собеседник.

В прокуратуре отметили, что охота на животных с использованием транспортных средств, в запрещенные сроки, без разрешения преследуется по закону.