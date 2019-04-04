Паводковая ситуация осложнилась в Рубцовске на Алтае

04.04.19 06:51

© РИА Новости. Виталий Аньков

4 апреля. Interfax-Russia.ru - Колебания уровней воды из-за ледовых заторов фиксируются в Рубцовске Алтайского края, где осложнилась паводковая ситуация, сообщает в четверг пресс-центр главного управления МЧС РФ по региону.

"На особом контроле находится обстановка в Рубцовске и в селе Белоглазово Шипуновского района, связанная с колебаниями уровня воды из-за заторных явлений. Наиболее сложная обстановка сложилась в Рубцовске, где уровень воды достигал 588 см, при критическом 600 см. По состоянию на 8:00 местного времени в четверг уровень воды в реке Алей составляет 540 см, произошло снижение", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Шипуновском районе на реке Чарыш в районе Белоглазово уровень воды достигал 540 см при критическом 520 см. По последним данным, уровень воды составляет 428 см: снижение за сутки произошло на 112 см.

"В остальных реках края уровни воды значительно ниже критических. Подтопления населенных пунктов на ближайшее время пока не прогнозируется", - подчеркивается в пресс-релизе.