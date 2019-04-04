Более 70 млрд руб. направят на развитие дорожного хозяйства в регионах

04.04.19 09:27

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

4 апреля. Interfax-Russia.ru - Правительство РФ направляет более 70 млрд руб. на развитие дорожного хозяйства и транспортной сети в регионах.

Как говорится в сообщении Минтранса РФ, соответствующие распоряжения подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Так, 12,5 млрд руб. иных межбюджетных трансфертов, выделяемых из федерального бюджета на финансовое обеспечение дорожной деятельности субъектов, распределены следующим образом:

- 40% от общего объема трансфертов - на осуществление крупных особо важных для социально-экономического развития России проектов в объеме 5 млрд руб. 18 субъектам РФ (республикам Адыгея, Алтай, Бурятия, Дагестан, Тфва, Камчатскому и Пермскому краям, Архангельской, Вологодской, Кемеровской, Кировской, Нижегородской, Орловской, Псковской, Самарской, Свердловской, Томской областям и Ненецкому автономному округу);

- 60% - на достижение целевых показателей региональных программ, предусматривающих мероприятия в формате ГЧП в объеме 6,9 млрд руб. трем субъектам (Пермскому и Хабаровскому краям, Новосибирской области).

Также 600 млн руб. выделяется на достижение целевых показателей региональных программ, предусматривающих реконструкцию, капремонт и ремонт уникальных искусственных сооружений, находящихся в предаварийном или аварийном состоянии 6 субъектам (республикам Адыгея, Дагестан, Северная Осетия - Алания, Карачаево-Черкесской республике, Липецкой и Псковской областям).

На реализацию национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" регионы получат дополнительно 5 млрд руб. из резерва межбюджетных трансфертов. Так, предусмотрены средства на реконструкцию и строительство дорожных объектов, в том числе мостов, в городских агломерациях 8 регионов. Кроме того, за счет дополнительных средств в 6 субъектах капитально отремонтируют и реконструируют 6 искусственных сооружений, находящихся в аварийном состоянии. Еще в одной области увеличат пропускную способность региональной дорожной сети за счет ввода в эксплуатацию 2 новых объектов.

Порядка 30,9 млрд руб. направляется в 2019-2021 гг. бюджету Самарской области на строительство обхода Тольятти с мостовым переходом через Волгу. Проект реализуется в рамках федерального проекта "Европа-Западный Китай" Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года.

На реализацию федерального проекта "Коммуникации между центрами экономического роста" направляется 22,4 млрд руб. иных межбюджетных трансфертов. За счет этого будут обеспечены транспортные коммуникации между центрами экономического роста в рамках Комплексного плана. 14,8 млрд руб. получат в 2019-2021 гг. 7 субъектов РФ (республики Коми и Северная Осетия - Алания, Красноярский и Приморский края, Амурская, Воронежская, Нижегородская области). На мероприятия по ликвидации 49 одноуровневых пересечений автомобильных и железных дорог выделено 7,6 млрд руб. в 2021 г.