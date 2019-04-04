Помощь пленникам: океанолог Кусто поможет провести реабилитацию узников "китовой тюрьмы"
  
На благо озера: суд запретил компании "АкваСиб" строить завод на Байкале
   
Отозвать бренд: дистрибутор колес и прицепов хочет производить товары под маркой "Победа"
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
12.03.19   16:52

14.12.18   16:51
 
Главные события
04.04.19 09:27

Более 70 млрд руб. направят на развитие дорожного хозяйства в регионах

© РИА Новости. Алексей Мальгавко
4 апреля. Interfax-Russia.ru - Правительство РФ направляет более 70 млрд руб. на развитие дорожного хозяйства и транспортной сети в регионах.

Как говорится в сообщении Минтранса РФ, соответствующие распоряжения подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Так, 12,5 млрд руб. иных межбюджетных трансфертов, выделяемых из федерального бюджета на финансовое обеспечение дорожной деятельности субъектов, распределены следующим образом:

- 40% от общего объема трансфертов - на осуществление крупных особо важных для социально-экономического развития России проектов в объеме 5 млрд руб. 18 субъектам РФ (республикам Адыгея, Алтай, Бурятия, Дагестан, Тфва, Камчатскому и Пермскому краям, Архангельской, Вологодской, Кемеровской, Кировской, Нижегородской, Орловской, Псковской, Самарской, Свердловской, Томской областям и Ненецкому автономному округу);

- 60% - на достижение целевых показателей региональных программ, предусматривающих мероприятия в формате ГЧП в объеме 6,9 млрд руб. трем субъектам (Пермскому и Хабаровскому краям, Новосибирской области).

Также 600 млн руб. выделяется на достижение целевых показателей региональных программ, предусматривающих реконструкцию, капремонт и ремонт уникальных искусственных сооружений, находящихся в предаварийном или аварийном состоянии 6 субъектам (республикам Адыгея, Дагестан, Северная Осетия - Алания, Карачаево-Черкесской республике, Липецкой и Псковской областям).

На реализацию национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" регионы получат дополнительно 5 млрд руб. из резерва межбюджетных трансфертов. Так, предусмотрены средства на реконструкцию и строительство дорожных объектов, в том числе мостов, в городских агломерациях 8 регионов. Кроме того, за счет дополнительных средств в 6 субъектах капитально отремонтируют и реконструируют 6 искусственных сооружений, находящихся в аварийном состоянии. Еще в одной области увеличат пропускную способность региональной дорожной сети за счет ввода в эксплуатацию 2 новых объектов.

Порядка 30,9 млрд руб. направляется в 2019-2021 гг. бюджету Самарской области на строительство обхода Тольятти с мостовым переходом через Волгу. Проект реализуется в рамках федерального проекта "Европа-Западный Китай" Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года.

На реализацию федерального проекта "Коммуникации между центрами экономического роста" направляется 22,4 млрд руб. иных межбюджетных трансфертов. За счет этого будут обеспечены транспортные коммуникации между центрами экономического роста в рамках Комплексного плана. 14,8 млрд руб. получат в 2019-2021 гг. 7 субъектов РФ (республики Коми и Северная Осетия - Алания, Красноярский и Приморский края, Амурская, Воронежская, Нижегородская области). На мероприятия по ликвидации 49 одноуровневых пересечений автомобильных и железных дорог выделено 7,6 млрд руб. в 2021 г.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  04.04.19 14:22
Прощание с актёром Булдаковым пройдет 8 апреля в московском Доме кино
.
  04.04.19 14:07
Теплая погода с небольшими осадками ожидается в Москве в выходные
.
  04.04.19 11:37
Инфраструктуру пяти станций "красной" линии метро обновили во время закрытия
.
  04.04.19 11:22
Более 500 столичных пар поженятся накануне Красной горки
.
  04.04.19 10:18
Первый весенний звездопад пообещали москвичам в середине апреля
.
  04.04.19 08:30
Суточный пассажиропоток МЦК установил рекорд - 560 тыс. человек
.
  03.04.19 20:58
Мамаев и Кокорин останутся в СИЗО еще на полгода
.
  03.04.19 15:34
Обвинителем по делу Мамаева и Кокорина будет прокурор, находящаяся под госзащитой
.
  03.04.19 15:05
Движение транспорта на юго-востоке Москвы ограничат с 6 по 11 апреля
.
  03.04.19 14:51
Актер Алексей Булдаков скончался на 69-м году жизни


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket