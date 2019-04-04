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04.04.19 09:58
Фигуранты дела "украинских диверсантов" приговорены в Крыму к 14 годам заключения
"Приговорены к 14 годам", - сказал журналистам представитель суда.
Адвокат В.Дудки Сергей Легостов уточнил "Интерфаксу", что обоим осужденным назначили также штрафы.
"В.Дудке - 350 тыс. рублей, А.Бессарабову - 300 тыс. рублей. Дали обоим 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима, без тюрьмы", - сказал защитник.
С.Легостов сообщил также, что и осужденные, и их адвокаты обжалуют приговор.
"Будем в полном объеме обжаловать приговор. В.Дудка и А.Бессарабов не признавали и не признают своей вины, они считают дело сфальсифицированным", - заявил адвокат.
Прения по делу состоялись ранее на текущей неделе: выступили гособвинитель, защита и с последним словом подсудимые.
Ранее сообщалось, что гособвинение запросило для В.Дудки 15 лет лишения свободы, для А.Бессарабова - 14 лет и 10 месяцев, а также штраф в 500 тысяч рублей для каждого. Первые четыре года прокурор предлагает содержать фигурантов в тюрьме, остальной срок - в колонии строгого режима.
Адвокаты призвали суд оправдать подзащитных.
Как следует из материалов дела, Федеральная служба безопасности РФ в ноябре 2016 года заявила о задержании севастопольцев Дмитрия Штыбликова, А.Бессарабова и В.Дудки, назвав их участниками диверсионно-террористической группы главного управления разведки Министерства обороны Украины, планировавшими диверсии на объектах военной инфраструктуры и жизнеобеспечения Крыма.
По данным российской спецслужбы, у севастопольцев изъяли оружие и боеприпасы, средства спецсвязи, а также карты-схемы объектов предполагаемых диверсий.
В ноябре 2017 года Севастопольский горсуд приговорил Д.Штыбликова, который пошел на сделку со следствием, к пяти годам заключения и штрафу в 200 тысяч рублей.
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