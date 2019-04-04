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04.04.19 09:50
Более 30 образцов военной техники покажут на дне инноваций в Екатеринбурге
В состав экспозиции вошли зенитный пушечный ракетный комплекс "Панцирь-С1", противотанковая пушка "Рапира", комплекс радиоэлектронной борьбы "Красуха-С4", разведывательная химическая машина РХМ-6 на базе БТР-80, бронированный автомобиль подразделений специального назначения "Тигр", радиостанция Р-416 ГМ.
"В числе экспонатов также современные технические средства разведки и комплексы с беспилотными летательными аппаратами", - говорится в сообщении.
В рамках научно-деловой программы дня инноваций пройдут научно-практические конференции, посвященные, в том числе, применению современных технологий в Вооруженных силах РФ.
Как сообщалось, день инноваций Центрального военного округа пройдет в Екатеринбурге с 5 по 6 апреля. Инициатором проведения мероприятия стал министр обороны России Сергей Шойгу. Цель - создать условия для поиска передовых технологий и продукции военного назначения для использования в интересах Вооруженных сил страны.
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