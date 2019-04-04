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04.04.19 09:53

Моряку находящейся в Средиземном море подлодки "Краснодар" провели операцию без всплытия

© РИА Новости. Василий Батанов
4 апреля. Interfax-Russia.ru - Срочную медицинскую операцию провели на борту подводной лодки Черноморского флота (ЧФ) "Краснодар", сообщил официальный представитель ЧФ Алексей Рулев.

"На борту подводной лодки "Краснодар" Черноморского флота, находящейся на переходе морем после выполнения задач боевой подготовки, была проведена неотложная медицинская операция по удалению аппендикса у одного из членов экипажа. Подводная лодка при этом находилась в подводном положении", - сказал А.Рулев.

Командир подлодки доложил о произошедшем в территориальный центр управления Черноморским флотом, после чего, учитывая обстоятельства перехода, ухудшение состояния больного и невозможность его быстрой транспортировки в медицинское учреждение, командованием флота было принято решение о проведении операции на борту лодки.

"Начальник медицинской службы подводной лодки "Краснодар" врач-хирург лейтенант медицинской службы Дмитрий Южанин успешно провел необходимое оперативное вмешательство. Операция, длившаяся четыре часа, проведена в кают-компании лодки, общая площадь которой не более пяти квадратных метров, где в подобных случаях развертывается операционная.

"В данный момент состояние больного удовлетворительное, по приходу "Краснодара" в пункт базирования, военнослужащий будет доставлен в медицинское учреждение, для дальнейшего лечения", - отметил А.Рулев.

Он сообщил, что в современной истории подводных сил Черноморского флота проведение хирургической операции на борту подводной лодки, находящейся в море в подводном положении, было осуществлено впервые.

Ранее сообщалось, что 14 марта оснащенная крылатыми ракетами "Калибр" подлодка "Краснодар", пройдя проливы Босфор и Дарданеллы, вошла в Средиземное море.

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