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Ледоход в Кузбассе начался на 10 дней раньше обычного

© РИА Новости. Яков Андреев
4 апреля. Interfax-Russia.ru - Движение льда на реках юга Кемеровской области началось раньше обычного из-за установившейся в регионе теплой погоды, сообщила агентству "Интерфакс-Сибирь" в четверг пресс-секретарь Кемеровского гидрометцентра Наталья Полуэктова.

"Как мы и прогнозировали, вскрытие рек началось раньше обычных сроков. Река Мундыбаш вскрылась 2 апреля, в ночь со 2 на 3 апреля вскрывались южные реки, сейчас начался ледоход в Новокузнецке. В ближайшее время Томь вскроется в Крапивино и Кемерово", - сказала Н.Полуэктова.

По ее словам, традиционно реки в Кузбассе вскрываются 14-17 апреля. Причиной раннего вскрытия в этом году стала теплая погода, отсутствие осадков и заморозков: температура воздуха в марте была на семь градусов выше климатической нормы, первые дни апреля также очень теплые.

Последний раз раннее вскрытие рек произошло в 2016 году, когда с 1 по 2 апреля движение льда началось на реках всей территории области. В прошлом году ледоход в Кемерово начался 13 апреля.

Собеседница агентства назвала "непредсказуемым" предстоящий паводок, так как неизвестно количество осадков, которые могут выпасть в апреле.

"Первая волна паводка проходит обычно спокойно, когда начинают вскрываться реки. Если вдруг пойдут сильные дожди, которые могут спровоцировать быстрое снеготаяние, то может пойти вторая волна паводка", - сказала пресс-секретарь.

В настоящее время замечены повышения уровня рек, но все они далеки от опасных норм, в частности, в ночь на четверг река Томь в Новокузнецке прибавила 67 см. Ближе всего к опасному уровню река Томь в Междуреченске, где до критической отметки остается около 2,5 метров.

Как сообщалось, заторы возможны в верховьях Томи, на реках Мрассу, Кабырза, Кондома, что может послужить причиной подтопления населенных пунктов. В середине марта толщина льда на реках была выше нормы, в частности, на Томи она составляла около 63 см, на Кии - 90 см, что увеличивает вероятность возникновения подтоплений, в частности, вблизи Мариинска.

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