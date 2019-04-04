РФ выделит 150 млн рублей на строительство путепровода в Туле

04.04.19 10:00

© РИА Новости. Алексей Куденко

4 апреля. Interfax-Russia.ru - Правительство России выделило Тульской области дополнительно 150 млн рублей на строительство путепровода с мостом в Туле, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства региона.

Средства выделены в рамках национального проекта "Безопасные и качественные дороги".

"Планируется, что в ближайшее время будут проведены публичные слушания, заключить контракт на строительно-монтажные работы намечено до 1 июня", - отметили в облправительстве.

Всего по национальному проекту в Тульской области в 2019 году планируется отремонтировать 197 км дорог, общий объем финансирования превысит 2,3 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что строительство второй очереди Восточного обхода в Туле планируется завершить в 2020 году. Сметная стоимость проекта составляет 819 млн рублей. Проектом предусмотрено осуществить строительство моста через реку Упа протяженностью 225 метров и путепровода с двумя полосами шириной 3,75 м и пешеходной дорожкой. Общая протяженность трассы составит 1,9 км.

В 2006 году в Туле было завершено строительство Восточного обхода Тулы с мостом через реку Упу и путепроводом через железную дорогу Смоленск-Мичуринск. Строительство объекта велось с привлечением средств из федерального бюджета. Протяженность построенного участка - 3,2 км.

В то же время планировалось строительство второго пускового комплекса, но из-за отсутствия денежных средств до настоящего времени работы не проводились.

В настоящее время дорога, соединяющая два крупных района Тулы - Центральный и Пролетарский ("Восточный обход"), имеет две полосы и перегружена в "часы пик". Кроме того, рядом с магистралью активно ведется строительство жилого микрорайона, крупных торговых комплексов, спорткомплекса, а также новых корпусов суворовского училища.