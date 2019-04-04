Текслер считает своевременным закон о квотировании вредных выбросов

04.04.19 10:08

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

4 апреля. Interfax-Russia.ru - Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер заявил, что считает своевременным закон о квотировании вредных выбросов.

"Закон о квотировании считаю своевременным. Суть этого закона заключается в том, чтобы не индивидуально каждое предприятие смотреть, а весь регион, и принимать решение о квотировании на основе комплексного анализа территории. Мне кажется, эта инициатива правильная", - сказал А.Текслер на пресс-конференции в четверг.

По его мнению, комплексные планы по 12 городам должны быть доработаны на предмет включения в них дополнительных мероприятий.

"На эту тему я пообщался с руководством Росприроднадзора, Минэкологии Челябинской области и отдельными предприятиями. Мы достигли определенной договоренности, по итогам дополнительных мероприятий мы совместно с предприятиями подпишем итоговое четырехстороннее соглашение, где компании возьмут на себя ответственность по выполнению конкретных мероприятий по снижению выбросов в атмосферу. Это один из моих приоритетов", - сказал он.

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с Госдумой обеспечить принятие в весеннюю сессию 2019 года закона, предусматривающего применение системы квотирования на выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в крупных промышленных центрах.

В перечень таких городов вошли Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита.

Поручение должно быть выполнено до 1 июля 2019 года.