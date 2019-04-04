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04.04.19 10:13
Дикая рысь забрела в якутское село
Дикую кошку в поселке заметили еще два-три дня назад. Накануне она забрела во двор одного из селян, который с помощью соседей загнал хищника в тупик и поймал рыболовной сетью. После этого рысь временно поместили в вольер для собак.
Животному около года, оно принадлежит к виду "восточносибирская рысь".
В четверг специалисты Дирекции биологических ресурсов и особо охраняемых территорий Минэкологии Якутии выехали на место для транспортировки животного в Якутск. После осмотра ветеринара рысь планируют выпустить на волю в воспроизводственный участок "Кэнкэмэ".
Якутская или восточносибирская рысь в Якутии встречается повсеместно в пределах лесной зоны.
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