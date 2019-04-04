Дикая рысь забрела в якутское село

04.04.19 10:13

© РИА Новости. Евгения Новоженина

4 апреля. Interfax-Russia.ru - Жители села Бетюнцы Амгинского района Якутии поймали рысь, которая забрела в жилой двор, сообщает пресс-служба министерства экологии республики.

Дикую кошку в поселке заметили еще два-три дня назад. Накануне она забрела во двор одного из селян, который с помощью соседей загнал хищника в тупик и поймал рыболовной сетью. После этого рысь временно поместили в вольер для собак.

Животному около года, оно принадлежит к виду "восточносибирская рысь".

В четверг специалисты Дирекции биологических ресурсов и особо охраняемых территорий Минэкологии Якутии выехали на место для транспортировки животного в Якутск. После осмотра ветеринара рысь планируют выпустить на волю в воспроизводственный участок "Кэнкэмэ".

Якутская или восточносибирская рысь в Якутии встречается повсеместно в пределах лесной зоны.