Первый весенний звездопад пообещали москвичам в середине апреля

04.04.19 10:18

© РИА Новости. Виталий Тимкив

4 апреля. Interfax-Russia.ru - Жители Москвы смогут наблюдать ежегодный метеорный поток "Лирида" в течение недели с 16 апреля, сообщили в мэрии.

"С 16 по 25 апреля москвичи смогут увидеть первый звездопад весны, который считается одним из самых зрелищных. Метеорный поток под названием Лириды достигнет своего пика в ночь на 23 апреля", - говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте мэра Москвы.

Ожидается, что за один час в ночном небе будут пролетать до 20 "падающих звезд", скорость которых достигает 48 километров в секунду.

"Метеоры потока Лириды белые и достаточно быстрые. Они проявляются на небе яркими вспышками. Для наблюдений метеорного дождя ни телескоп, ни бинокль не потребуются", - приводят на сайте слова представителя пресс-службы Московского планетария.