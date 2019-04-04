Текслер пойдет на выборы главы Челябинской области в качестве самовыдвиженца

04.04.19 11:30

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

3 апреля. Interfax-Russia.ru - Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер намерен участвовать в выборах главы региона в качестве самовыдвиженца.

"Я беспартийный, поэтому я считаю, что мне нужно идти самовыдвиженцем. Вообще я хотел бы консолидировать все здоровые общественные силы и партии, которые готовы разделить мои идеи и предложения. Поэтому для меня история с самовыдвижением приоритетная. Я пойду самовыдвиженцем", - заявил он на пресс-конференции в Челябинске в четверг.

Президент РФ Владимир Путин в марте принял отставку губернатора Челябинской области Бориса Дубровского и назначил исполняющим обязанности главы региона А.Текслера. Он ранее занимал должность первого заместителя министра энергетики РФ.

А.Текслер заявил, что намерен принять участие в выборах главы региона, которые пройдут 8 сентября 2019 года.

Отвечая на вопросы журналистов А.Текслер признался, что он и его супруга не владеют каким-либо бизнесом.

"Про личный бизнес отвечать легко. У меня нет никакого личного бизнеса. У моей супруги до недавнего времени был небольшой бизнес - это фитнес-центр, но она его тоже продала. Так что у нас нет никакого бизнеса, и это большой плюс для того, чтобы работать здесь на территории. Я никем и ничем не связан", - сказал А.Текслер журналистам в четверг.

Он также сообщил, что его семья будет жить с ним в Челябинске. "Конечно, семья будет рядом со мной, здесь. У меня есть резиденция, где сейчас живу. По квартире не знаю, пока не думал. Если будет такая необходимость, тоже этот вопрос можно рассмотреть", - добавил А.Текслер.

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин в марте принял отставку губернатора Челябинской области Бориса Дубровского и назначил исполняющим обязанности главы региона А.Текслера. Он ранее занимал должность первого заместителя министра энергетики РФ.