Удмуртская пенсионерка перевела "телевизионным медиумам" более 1 млн руб. для снятия порчи

04.04.19 10:29

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

4 апреля. Interfax-Russia.ru - Жительница удмуртского Глазова обратилась с заявлением в полицию на "медиумов" с одного из телеканалов после того, как перечислила им более 1 млн рублей для снятия порчи, но не почувствовала улучшения здоровья, сообщает пресс-служба МВД по республике в четверг.

"Женщина сообщила, что на одном из ТВ-каналов увидела работу "ясновидящих медиумов" и поверила в то, что в прямом эфире по телефонному звонку они помогают людям", - говорится в сообщении.

Как сообщается, 60-летняя пенсионерка позвонила по указанным номерам и узнала от "медиумов", что много лет назад на нее наложили порчу, из-за которой появился ряд болезней. По их словам, для снятия этой порчи необходимо провести некоторые обряды. Деньги с женщины попросили только на закупку атрибутов для этих обрядов.

"Первый платеж в сумме 19 000 рублей женщина перевела на следующий день. Затем суммы платежей возрастали: менее чем за месяц она перевела "медиумам" 1 миллион 145 тысяч рублей", - сообщает пресс-служба.

Отмечается, что женщина вынуждена была оформить кредит и занимать деньги у знакомых.

"Не почувствовав улучшения состояния здоровья, женщина обратилась в полицию", - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере").