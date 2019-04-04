Губернатор Кубани потребовал усилить борьбу с незаконной вырубкой лесов

04.04.19 10:35

© РИА Новости. Александр Кондратюк

4 апреля. Interfax-Russia.ru - Комплекс мер разработают в Краснодарском крае для пресечения незаконной вырубки ценных пород древесины, пока же выявить и привлечь к ответственности удается только треть нарушителей, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

"Древесины ценных пород становится все меньше и меньше. Ее выпиливают, уничтожают. Только в прошлом году было (незаконно - ИФ) вырублено более 4 тыс. кубометров леса, это колоссальный ущерб. Необходимо принять действенные меры, которые позволят в корне изменить ситуацию", - заявил В.Кондратьев на координационном краевом совещании по обеспечению правопорядка.

Глава региона подчеркнул, что раскрываемость преступлений в отрасли остается на низком уровне и предложил усилить патрулирование лесного фонда.

"Нарушители были выявлены и привлечены к ответственности только в 30% случаев. Один из эффективных способов решения проблемы - усиление патрулирования леса для выявления "черных лесорубов". В этой работе поручаю задействовать беспилотные аппараты, привлечь казачьи патрули. Рассмотреть возможность расширения их полномочий", - отметил он.

Вице-губернатор, атаман Кубанского казачьего войска Николай Долуда в свою очередь добавил, что с 2015 года на Кубани созданы 12 казачьих дружин по 20 человек, они препятствовали вывозу ворованного леса. Однако их деятельность нельзя назвать эффективной.

"Работа затруднялась тем, что дружины не уполномочены составлять протоколы об административных нарушениях. Бывали случаи, когда казаки останавливали "черных лесорубов" и сутками ждали лесника для оформления документов", - рассказал Н.Долуда.

Губернатор поручил сформировать рабочую группу, которой предстоит разработать исчерпывающий комплекс мер по защите лесного фонда и подготовить алгоритм по пресечению незаконных рубок.

По данным МВД, которые привел в ходе совещания заместитель начальника полиции Алексей Чебураков, в 2018 году в отношении "черных лесорубов" было возбуждено порядка 200 уголовных дел, при этом сумма назначенных им штрафов составила немногим более 1 млн рублей.