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04.04.19 10:37

Аграрии Севастополя планируют в этом году заложить 500 га виноградников

© РИА Новости. Тарас Литвиненко
4 апреля. Interfax-Russia.ru - Предприятия Севастополя приступили к весеннему циклу закладки виноградников, всего в этом году планируется высадить 500 га, сообщила пресс-служба департамента сельского хозяйства города.

"В 2019 году в планах севастопольских виноделов высадить рекордные 500 га виноградников. В прошлом году - это было порядка 160 га, до этого - еще 300-400 га. За последние 4 года все намеченные планы по увеличению земель, занятых под виноделие и виноградарство, а также по созданию новых рабочих мест - выполняются. Правительство Севастополя поддерживает виноделов региона - только в этом году субсидии составят около 330 млн рублей", - приводятся в сообщении слова губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.

В рамках госпрограммы "Развитие сельскохозяйственного, рыбохозяйственного и агропромышленного комплексов Севастополя" в 2019 году бюджет продолжит субсидировать аграриям до 80% затрат на закладку и уход за виноградниками, говорится в пресс-релизе со ссылкой на директор департамента сельского хозяйства города Дмитрия Чумакова.

Как сообщалось, валовой сбор винограда в Севастопольском регионе увеличился в 2018 году на 4,2% по сравнению с показателем 2017 года - до 19,11 тыс. тонн. Средняя урожайность составила 44,55 ц/га винограда с площади около 4,29 тыс. га.

В 2018 году в регионе заложили 158 га новых виноградников.

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