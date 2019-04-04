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04.04.19 10:44
Комнаты примирения для родителей появятся в подмосковных судах
"Мы хотим сейчас опыт Люберецкого суда перенести, по возможности, на Московскую область, начать с 10 судов. Суды будем определять вместе с областным судьей. (...) В ближайшее время собираемся с ним встречаться и говорить, что нам нужен такой опыт, нужны такие "комнаты примирения" и медиаторы - люди, которые будут помогать", - сказала К.Мишонова в среду журналистам.
Она уточнила, что такие комнаты начнут создавать уже в 2019 году. В них медиаторы будут проводить беседу с родителями, задавая объективные вопросы и выводя их на компромисс.
По словам К.Мишоновой, подобная практика в суде в Люберцах положительно зарекомендовала себя.
"Для нас важно не то чтобы они просто подписали документ и вышли с решением суда - для нас важно чтобы дальше это решение суда исполнялось в интересах ребёнка", - уточнила К.Мишонова.
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