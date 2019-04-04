Комнаты примирения для родителей появятся в подмосковных судах

04.04.19 10:44

© РИА Новости. Андрей Старостин

4 апреля. Interfax-Russia.ru - Комнаты переговоров для решения конфликтных ситуаций при разводах планируют создать в судах Московской области, сообщила уполномоченный по правам ребёнка в Подмосковье Ксения Мишонова.

"Мы хотим сейчас опыт Люберецкого суда перенести, по возможности, на Московскую область, начать с 10 судов. Суды будем определять вместе с областным судьей. (...) В ближайшее время собираемся с ним встречаться и говорить, что нам нужен такой опыт, нужны такие "комнаты примирения" и медиаторы - люди, которые будут помогать", - сказала К.Мишонова в среду журналистам.

Она уточнила, что такие комнаты начнут создавать уже в 2019 году. В них медиаторы будут проводить беседу с родителями, задавая объективные вопросы и выводя их на компромисс.

По словам К.Мишоновой, подобная практика в суде в Люберцах положительно зарекомендовала себя.

"Для нас важно не то чтобы они просто подписали документ и вышли с решением суда - для нас важно чтобы дальше это решение суда исполнялось в интересах ребёнка", - уточнила К.Мишонова.